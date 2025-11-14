全自動トイレに介護用品･･･猫ファーストのケア製品の進化　｢猫に"なりきり"商品開発｣代表の本気がすごい会社

ペットフード協会がまとめている全国犬猫飼育実態調査によると、猫の生涯必要経費は2024年160万6097円。19年の134万4751円から増加傾向にある。

同協会では外に出すことがある猫、ない猫別にも飼育経費をまとめており、22年以降は外に出ない猫の支出が増加と分析。中でも主食用キャットフード、雑貨、獣医の医療費で毎月の支出が増えているとしている。

物価高によるフードの値上がりもあるが、それ以外にも、

1、 ペットの家族化によりケアが手厚くなった

2、 長寿命化により病気も増え、医療の必要性が高まった

などの理由が考えられる。

今回は、こうした猫飼い実態を背景に進化・多様化している猫のケア用品について、「全自動トイレ」を販売しているオーエフティー、猫の爪切りのときに使うマスク・エリザベスカラーなどを開発・販売しているクロス・クローバー・ジャパンの2社に取材をした。猫ケア用品の開発会社の“猫ファースト”な開発・販売現場が想像以上にすごかった。

猫トイレの最新トレンドは｢全自動トイレ｣

猫ケア用品の1つ目として取り上げるのが猫トイレだ。

フンや尿をした後にシャッシャッと砂をかける…「ネコババ」の語源になった（といわれる）、この習性があるため、猫トイレは犬用に比べても格段に多様化した。

箱に砂を入れたシンプルなものから、スノコ状のシステムトイレ、砂が飛び散らないカバーがついたものなどなど。砂の形状や材質もさまざまだ。

そして今、猫トイレの最新トレンドとも言えるのが、全自動トイレだ。

普通のトイレでは、猫が排泄をするたびに、尿で固まった猫砂やフンを取り除く必要がある。猫の平均トイレ回数は排尿2〜4回、排便1回。汚れていると使わないので、できるだけキレイにしておいてやりたい。全自動ではこの作業を飼い主の代わりにトイレがやってくれる。

いつ頃から販売されるようになり、どれぐらい売れているのか。2019年から全自動トイレの「CATLINK（キャットリンク）」を扱い始め、累計2万台を販売しているオーエフティーに話を聞いた。

同社では猫がどうしても使わなかった場合、30日以内に連絡すれば返品も受け付けているとのこと。これが今回話を聞こうと思った大きな理由だ。