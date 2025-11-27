受験は｢代謝｣の戦いだった。受験生の心と体が安定し､最後まで集中力を保てる方法。血糖が安定すれば､自律神経が整い､思考までクリアになる

「今日、朝ごはん抜いてないですか？」

「寝不足？ 真夜中に起きることが多くないですか？」

言われた相手は目を丸くして「なんでわかるんですか？」と驚く。

小池雅美医師は相手の見た目から、体の状態を言い当ててしまう特技を持つ。

その根拠となるのは無論、霊感の類ではなく、漢方・栄養療法のみならず、各種統合医療を通じて培ってきた豊富な経験にある。その人の顔貌、姿勢などから患者の栄養状態を言い当てる洞察力と血液データの読解力を駆使し、多くの患者を改善に導いてきた。

「気分や集中力は血糖値の影響を強く受けています。だからこそ、血糖を安定させることは、ビジネスパーソンにとって『体調管理』を超えた戦略的スキルとなりえます。またそれを逆手にとれば、仕事術や人間関係の改善にも使うことができます」と小池氏。本稿では「受験に勝つ食事」について語る。

受験に勝つ子は「血糖コントロール」がうまい

受験は、まさに「自律神経」との戦いだ。

1日がかりの試験もあれば、大学によっては2日連続の試験になることもある。何校も続けて受ける人も多く、数カ月にわたる長期戦になる。期待どおりの結果が出ないこともあり、ストレスと緊張の積み重ねは相当なものだ。

試験が近づくと、胸がドキドキし、手足が冷たくなる。呼吸が浅く、胃が重く感じる。これは交感神経が過剰に働き、体が“戦闘モード”に入ったサインだ。血流は生存に関わる部分へ集中し、前頭葉などの“考える脳”の働きは鈍る。つまり、焦っているほど自律神経が乱れて思考力は落ちてしまう。

一方、自律神経のバランスが整っている人は、必要なときに交感神経を働かせ、終われば速やかに“安定したモード”に戻る。この「切り替えの柔軟さ」こそが、本番で力を出し切れる子の特徴だ。