古すぎるゲームを復活させるのは､もはや難しいのか？ リメイク版｢ドラゴンクエスト｣が賛否両論の理由

2025年10月30日、HD-2Dリメイク版『ドラゴンクエストI＆II』が発売された。

本作は、ファミリーコンピュータで発売された『ドラゴンクエストI』および『ドラゴンクエストII』を、ドット絵を立体的に見せるHD-2D技術でリメイクしたタイトルとなる。

これらの作品は、日本でRPGをはやらせた存在といっても過言ではない。歴史的にも非常に重要だし、40代・50代のユーザーにはかなり思い出深いタイトルといえよう。

そんな本作、評価が割れている。レビュー集積サイト「Metacritic」では平均84点と高評価な一方で、Steamの日本語ユーザーレビューは賛否両論（否定が多いという評価）になっている。

実際にユーザーの感想を見てもかなり意見が割れており、特に『ドラゴンクエストI』のバトルに関しての問題提起が多い。なぜ、歴史的名作のリメイクに対して意見が割れるのか？ 今回は『ドラゴンクエストI』のバトルにのみフォーカスを当て、解説していこう。

ボスが強いどころではなく、ザコ敵すら油断ならない

原作となる『ドラゴンクエストI』は1986年にファミリーコンピュータで発売されたタイトルで、勇者がひとりだけで冒険するRPGである。これはいまとなってはかなり異質である。