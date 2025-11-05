【サナエノミクスと日銀利上げ】重要な両者の距離感／年内か年明けか「次の利上げ」の時期／“ワイルドカード”は為替／足元は「悪い金利の上昇」／日本株高騰の逆回転に注意／米利下げの影響【ニュース解説】

2025/11/05 19:30
「物価高対応が最優先」と謳う一方、インフレを抑制する利上げには慎重な姿勢を見せる高市首相。市場は高市政権と日銀の”間合い”に神経を尖らせている。日銀はいつ利上げに動くのか。そして、積極財政と円安・インフレ対策は両立できるのか。元みずほ証券のチーフマーケットエコノミストで、マーケットコンシェルジュ代表の上野泰也氏に話を聞いた。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
00:36　本編スタート
01:07　10月の日銀利上げは見送り
04:18　高市政権と日銀の関係性
07:58　「次の利上げ」のタイミングは？
11:07　もしも円安が加速したら
13:24　長期金利 良い上昇？悪い上昇？
15:36　日経平均「5万円台」は続く？
19:38　利上げ「あと1回」で十分か

【出演者】
上野 泰也（うえの・やすなり）
マーケットコンシェルジュ代表
1963年生まれ。上智大学文学部卒業。会計検査院や富士銀行（現・みずほ銀行）を経て、2000年みずほ証券チーフマーケットエコノミストに就任、為替や資金の分野でエコノミストとして活動。2025年7月に独立し、マーケットコンシェルジュを設立。著書に『世界一わかりやすい金利の本』など。

井下健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン 動画編集長

撮影・編集：桑島圭佑、昼間將太
サムネイル写真：時事通信、Bloomberg

※動画内のデータや肩書は収録時点（2025年10月31日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

