絶好調BYDの業績拡大に突然ブレーキ､7～9月期は減収減益。販売台数微減に研究開発負担､当局の値引き規制も影響か？

急成長を続けてきた中国の電気自動車（EV）最大手、比亜迪（BYD）の業績拡大にブレーキがかかった。

10月31日に発表した2025年7～9月期（第3四半期）決算は売上高が前年同期比3.1％減の1949億8500万元（約4兆2200億円）、純利益は同32.6％減の78億2300万元と減収減益に沈んだ。

突然の業績悪化の原因は何か。7～9月期のみの収支内訳は開示していないので25年1～9月の累計データを見ると、売上高が5662億6600万元で、前年同期比12.8％増となったのに対し、売上原価は同14.8％増加した。

経費増に増収が追い付かず

また研究開発費は同31.3%増の437億4800万元と大幅に膨らんだ。BYDはここ数年、急激に拡大する研究開発費を資産計上することなく、その大部分を費用として計上し当期損益に反映させてきた。そんな中で、売り上げの伸びを上回る勢いで、経費、特に研究開発に絡む負担が増えていたことがうかがえる。

販売台数をみても1～9月の販売台数は326万100台で前年同期比18.6％増だったが、吉利汽車（ジーリー）などの猛追にあい、4割を超える伸び率を記録した24年からは大幅に鈍化した。特に7～9月期は同1.8％減の111万4200台に落ち込んだ。この結果、純利益は1～9月の累計でみても同7.6％減の233億3300万元と減益モードに入った。