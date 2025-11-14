家庭不和から､宗教対立､戦争まで…争いを引き起こすのは｢真理｣ではなく｢執着｣。神や正義の名の下にあなたの執着につけ込む存在に要注意

人はなぜ戦争をするのか

起きている物事を目の前にして、「なぜ？」と思うことはたくさんあります。愛や慈悲心を説く宗教がなぜ争いを生むのかというのも、そのひとつです。私たちは、現在進行中の争いばかりを見てしまうのですが、「その前に何があったのか」「それはなぜか」ということを、深く観察していかなければなりません。

たとえば、同じ宗教を深く信仰している国同士が争っているからといって、「その宗教が争いを起こす」というような短絡的な話にしてはなりません。

では、どのように世の中を見ていけばいいのでしょうか。そのためには2つの学びが必要です。

ひとつは、自分が生きている環境、社会についてよく知ることです。2つ目は、自分自身についてよく知ることです。

私たちがこれまで学校で勉強してきたことは、1つ目の環境や社会の勉強です。それらはみな、自分の外側のことです。しかし、2つ目の自分自身のことについては、なかなか勉強する機会がありません。

仏教は、自分の内側を学ぶための教えです。

基本的な教えのひとつに、「正見（しょうけん）」があります。これは混沌とした世の中にあっても、明るく、幸せに生きるための基本的な方法のひとつです。正見とは文字通り「正しく見る」ことです。