家庭不和から､宗教対立､戦争まで…争いを引き起こすのは｢真理｣ではなく｢執着｣。神や正義の名の下にあなたの執着につけ込む存在に要注意

大愚 元勝 : 佛心宗大叢山福厳寺住職、慈光グループ会長
2025/11/14 11:00
｢YouTube和尚｣として知られている大愚和尚。住職を務める佛心宗大叢山福厳寺にて（撮影:大倉英揮）
YouTubeのお悩み相談番組『大愚和尚の一問一答』は登録者数75万人を超える。そこに寄せられる悩みのトップはずばり「お金」。和尚の著書『お金と宗教の歴史』は歴史・宗教史の本でありながら、「お金」の悩みを手放すヒントが書かれている。今回は対立、争い事、戦争の裏側にあるものについて語る。

人はなぜ戦争をするのか

起きている物事を目の前にして、「なぜ？」と思うことはたくさんあります。愛や慈悲心を説く宗教がなぜ争いを生むのかというのも、そのひとつです。私たちは、現在進行中の争いばかりを見てしまうのですが、「その前に何があったのか」「それはなぜか」ということを、深く観察していかなければなりません。

たとえば、同じ宗教を深く信仰している国同士が争っているからといって、「その宗教が争いを起こす」というような短絡的な話にしてはなりません。

では、どのように世の中を見ていけばいいのでしょうか。そのためには2つの学びが必要です。 

お金と宗教の歴史

『お金と宗教の歴史』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

ひとつは、自分が生きている環境、社会についてよく知ることです。2つ目は、自分自身についてよく知ることです。

私たちがこれまで学校で勉強してきたことは、1つ目の環境や社会の勉強です。それらはみな、自分の外側のことです。しかし、2つ目の自分自身のことについては、なかなか勉強する機会がありません。

仏教は、自分の内側を学ぶための教えです。

基本的な教えのひとつに、「正見（しょうけん）」があります。これは混沌とした世の中にあっても、明るく、幸せに生きるための基本的な方法のひとつです。正見とは文字通り「正しく見る」ことです。

次ページ人は見たいように物事を見る
