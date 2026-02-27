｢女性･若者が惹かれる理由は…｣｢中道惨敗を決定づけた"話し方の大差"は？｣高市首相の｢言霊力｣を全解剖する

一部上場企業の社長や企業幹部、政治家など、「トップエリートを対象としたプレゼン・スピーチなどのプライベートコーチング」に携わり、これまでに「1000人以上のトップエリート」の話し方を変えてきた岡本純子氏。

たった2時間のコーチングで、「棒読み・棒立ち」のエグゼクティブを、会場を「総立ち」にさせるほどの堂々とした話し手に変える「劇的な話し方の改善ぶり」と実績から「伝説の家庭教師」と呼ばれている。

『世界最高の話し方――1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた！「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルール』は発売後、14刷17万部を突破するベストセラー＆5年間売れ続けるロングセラーになっている。 その岡本氏が、全メソッドを初公開したは発売後、になっている。

コミュニケーション戦略研究家でもある岡本氏が「高市総理の話し方」を徹底分析する（本記事が連載5回目）。

勝敗を分けた「根源的な要因」は？

衆議院選挙で歴史的な勝利を収めた自民党と壊滅的な敗北を喫した中道改革連合。その勝敗を分けた理由について、さまざまな分析がなされていますが、じつはもっと根源的な要因がありました。勝敗を分けた深層に迫ってみましょう。

今回の選挙の勝因として、小泉進次郎氏が繰り返し言及していたのが、「高市氏の言葉の力」でした。

「笑顔の秘密」や「親しみやすさを前面に出す“サザエさん戦略”」など、これまで多くの記事でも紹介したように、高市氏は稀代の戦略的話術師です。

一挙手一投足が計算されつくしたその周到なコミュニケーション戦略が地滑り的勝利の原動力となったことは間違いないでしょう。

選挙においては、顔つきや声、話し方、感情表現といった候補者の「人としての印象」が政策よりも有権者の判断に影響する。

これは多くの政治学の研究で実証されており、とくに、先行きの見えない不安の時代にはそういった傾向が強まると考えられています。