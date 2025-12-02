流行語大賞｢働いて｣発言がウケた理由　高市首相の｢無私無欲｣｢自己犠牲｣の献身戦略とは？

✎ 1〜 ✎ 105 ✎ 106 ✎ 107 ✎ 108
岡本 純子 : コミュニケーション戦略研究家・コミュ力伝道師
2025/12/02 9:20
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
高市首相のこれまでの発言の中に見え隠れするのが、徹底した「自己犠牲・献身アピール」戦略です（写真：時事）
一部上場企業の社長や企業幹部、政治家など、「トップエリートを対象としたプレゼン・スピーチなどのプライベートコーチング」に携わり、これまでに「1000人以上のトップエリート」の話し方を変えてきた岡本純子氏。
たった2時間のコーチングで、「棒読み・棒立ち」のエグゼクティブを、会場を「総立ち」にさせるほどの堂々とした話し手に変える「劇的な話し方の改善ぶり」と実績から「伝説の家庭教師」と呼ばれている。
その岡本氏が、全メソッドを初公開した世界最高の話し方――1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた！「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルールは発売後、14刷17万部を突破するベストセラー5年間売れ続けるロングセラーになっている。
コミュニケーション戦略研究家でもある岡本氏による「高市総理の話し方」の緊急連載をスタートする（本記事が連載4回目）。
【連載1回目】
高市首相はなぜ､あそこまで笑顔を見せるのか？ 深謀遠慮､高市早苗流｢話し方の秘密｣に迫る

【連載2回目】
今なぜ｢リベラルの言葉｣は響かないのか？ 高市早苗氏が｢愛国の女神｣として支持を集める深い訳
【連載3回目】
｢台湾有事発言の真因は･･･｣策士､策に溺れる？当代きっての"話術師"高市首相が抱える｢話し方の重大リスク｣

高市首相の「献身」戦略

台湾有事発言などで物議を醸しても、いまだ驚異的な支持率を維持する高市首相。

世界最高の話し方――1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた! 「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルール
『世界最高の話し方――1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた! 「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルール』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

一部の支持者の熱狂ぶりは、これまでどの政治家にも向けられてこなかったレベルで、その存在は彼らにとってはまさに「推し」「教祖」のよう。

彼女への批判は自らへの攻撃、とばかりに擁護する人が続出する前代未聞の事態となっています。

その不動の人気の理由をこれまでコミュニケーションのさまざまな観点かひもといてきましたが、今回は彼女の「献身」戦略について解説していきましょう。

当選直後の挨拶の中での「働いて、働いて」発言が物議を醸した高市首相ですが、実は、そこに共感した人も少なくなかったようです。

この発言は、現代用語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の年間大賞にまで選ばれました。

瞬発的に発せられたかのように見える言葉は、彼女なりの周到なイメージ戦略の延長線上にありました。

次ページ5回も繰り返された「働いて」
関連記事
特集一覧
ZARA アパレル王者の神髄
新着あり
伝説のマンション王国･大京
新着あり
2026年大予測③業界・企業編
どこへ？高市政権
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事