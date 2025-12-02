流行語大賞｢働いて｣発言がウケた理由　高市首相の｢無私無欲｣｢自己犠牲｣の献身戦略とは？

→高市首相はなぜ､あそこまで笑顔を見せるのか？ 深謀遠慮､高市早苗流｢話し方の秘密｣に迫る
【連載2回目】
高市首相の「献身」戦略
台湾有事発言などで物議を醸しても、いまだ驚異的な支持率を維持する高市首相。
一部の支持者の熱狂ぶりは、これまでどの政治家にも向けられてこなかったレベルで、その存在は彼らにとってはまさに「推し」か「教祖」のよう。
彼女への批判は自らへの攻撃、とばかりに擁護する人が続出する前代未聞の事態となっています。
その不動の人気の理由をこれまでコミュニケーションのさまざまな観点かひもといてきましたが、今回は彼女の「献身」戦略について解説していきましょう。
当選直後の挨拶の中での「働いて、働いて」発言が物議を醸した高市首相ですが、実は、そこに共感した人も少なくなかったようです。
この発言は、現代用語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」
瞬発的に発せられたかのように見える言葉は、彼女なりの周到なイメージ戦略の延長線上にありました。
