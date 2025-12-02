流行語大賞｢働いて｣発言がウケた理由 高市首相の｢無私無欲｣｢自己犠牲｣の献身戦略とは？

一部上場企業の社長や企業幹部、政治家など、「トップエリートを対象としたプレゼン・スピーチなどのプライベートコーチング」に携わり、これまでに「1000人以上のトップエリート」の話し方を変えてきた岡本純子氏。

たった2時間のコーチングで、「棒読み・棒立ち」のエグゼクティブを、会場を「総立ち」にさせるほどの堂々とした話し手に変える「劇的な話し方の改善ぶり」と実績から「伝説の家庭教師」と呼ばれている。

『世界最高の話し方――1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた！「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルール』は発売後、14刷17万部を突破するベストセラー＆5年間売れ続けるロングセラーになっている。 その岡本氏が、全メソッドを初公開したは発売後、になっている。

コミュニケーション戦略研究家でもある岡本氏による「高市総理の話し方」の緊急連載をスタートする（本記事が連載4回目）。

高市首相の「献身」戦略

台湾有事発言などで物議を醸しても、いまだ驚異的な支持率を維持する高市首相。

一部の支持者の熱狂ぶりは、これまでどの政治家にも向けられてこなかったレベルで、その存在は彼らにとってはまさに「推し」か「教祖」のよう。

彼女への批判は自らへの攻撃、とばかりに擁護する人が続出する前代未聞の事態となっています。

その不動の人気の理由をこれまでコミュニケーションのさまざまな観点かひもといてきましたが、今回は彼女の「献身」戦略について解説していきましょう。

当選直後の挨拶の中での「働いて、働いて」発言が物議を醸した高市首相ですが、実は、そこに共感した人も少なくなかったようです。

この発言は、現代用語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」 の年間大賞 にまで選ばれました。

瞬発的に発せられたかのように見える言葉は、彼女なりの周到なイメージ戦略の延長線上にありました。