｢効果が出ている企業はたった5％？｣生成AIで稼ぐための3つのヒント

生成AI格差、恩恵を得ているのはわずか5％の企業
MIT（マサチューセッツ工科大学）が2025年7月に発表したレポート「The GenAI Divide（生成AI格差）──ビジネスにおけるAIの状況2025年」では、生成AIをめぐる衝撃的な分析が示されています。
世界全体で生成AIへの投資額は3000億〜4000億ドルに達しているにもかかわらず、PL（損益計算書）上で実際に成果を上げているのはわずか5％の企業にとどまるというのです。
米国では、生成AIを理由としたレイオフや新卒採用の抑制が話題になっていますが、それがこの「5％の企業」による動きなのかどうかは不明です（調査は匿名回答のため詳細は不明）。
ひょっとすると、DXのときと同じように、「提供する側（ベンダー・コンサルティング企業）だけが恩恵を受けている」という構図なのかもしれません。
このレポートにおけるサンプル数は約300社と限定的なため、これをもって断定するのは早計とはいえ、コンサルタントやベンダー、そして業界メディアによる「AI導入を急げ」的な熱気に一呼吸置くには、十分に示唆的な結果といえるでしょう。
