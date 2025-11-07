【名車ブルドッグの再来か】シティ･ターボⅡを彷彿とさせる姿､世界初公開のホンダ小型EV｢Super-ONE Prototype｣にスポーツカー好きが歓喜

ホンダが2026年に市販予定と発表した「Super-ONE Prototype（スーパーワン・プロトタイプ/以下、スーパーワン）」が話題を呼んでいる。これは、軽自動車の乗用EV「N-ONE e:（エヌワン イー）」をベースに、ワイドボディ化や走行性能の向上を図った小型EVスポーツだ。

そのフォルムは、1980年代に人気を博したスポーツモデル「シティ・ターボⅡ」、通称「ブルドッグ」を彷彿とさせるもの。しかも100%電気で走るBEV（バッテリー式電気自動車）ながら、ガソリン車のスポーツカーさながらの乗り味が楽しめることから大きな注目を集めている。

ここでは、そんなスーパーワンを「ジャパンモビリティショー2025」で取材。実際に現車をチェックした印象などを含め、現在わかる範囲で概要を紹介しよう。

印象的なブリスターフェンダーを採用

ホンダが2025年9月12日に発売したN-ONE e:をベースに、ブリスターフェンダーやエアロデザインの前後バンパーなどの採用により、ロー＆ワイドな外観スタイルを演出するスーパーワン。

ちなみにブリスターフェンダーとは、外側へなめらかに膨らんだフェンダー形状などを意味し、スポーツカーの定番的なスタイル。そのフォルムが先に述べたとおり、1983年に登場したシティ・ターボⅡのイメージに近いため、昔からのスポーツカーファンから大きな注目を集めている。