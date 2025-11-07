｢マラソンはNG｣"歩き"こそ腎臓寿命を延ばす"特効薬"→息切れしないレベルで高い効果を発揮する｢腎活性ウォーキング｣のすすめ

昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされていました。

しかし、これらはすべてウソ。いまは腎臓病の人も適度な運動をするほうがいいとされていますし、食事もちょっとした工夫で普通の人と変わらないものが食べられるようになっています。もちろん「腎臓病はよくならない」というのも誤りで、「腎臓リハビリ」というメソッドを実行すれば、着実に進行を抑えたり病状を回復させたりできるようになっているのです。

以下では、その上月教授が「腎臓の寿命を延ばすための運動のやり方（ウォーキング編①）」について解説します。

「腎活性ウォーキング」で腎機能の数値が改善

もし、「腎機能の低下を防ぐために何かひとつ運動を習慣にするとしたら、何を選んだらいいですか？」と聞かれたら、私は迷うことなくウォーキングをすることをおすすめします。

それくらい、ウォーキングは腎機能に対して高い効果を発揮するのです。腎臓リハビリにおいても、慢性腎臓病の患者さん方にはとくにウォーキングに力を入れてもらっています。

実際、これを習慣づけたことにより「腎機能の数値が改善した」「おかげで人工透析をまぬがれることができた」という患者さんが少なくありません。

今回は、腎臓リハビリメソッドの中でもいちばんの柱となっているプログラム・「腎活性ウォーキング」についてくわしく見ていきましょう。