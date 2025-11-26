｢台湾有事発言の真因は･･･｣策士､策に溺れる？当代きっての"話術師"高市首相が抱える｢話し方の重大リスク｣

岡本 純子 : コミュニケーション戦略研究家・コミュ力伝道師
2025/11/26 9:00
当代きっての"話術師"高市首相が抱える｢話し方の重大リスク｣について解説します（写真：つのだよしお／アフロ）
一部上場企業の社長や企業幹部、政治家など、「トップエリートを対象としたプレゼン・スピーチなどのプライベートコーチング」に携わり、これまでに「1000人以上のトップエリート」の話し方を変えてきた岡本純子氏。
たった2時間のコーチングで、「棒読み・棒立ち」のエグゼクティブを、会場を「総立ち」にさせるほどの堂々とした話し手に変える「劇的な話し方の改善ぶり」と実績から「伝説の家庭教師」と呼ばれている。
その岡本氏が、全メソッドを初公開した世界最高の話し方――1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた！「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルールは発売後、14刷17万部を突破するベストセラー5年間売れ続けるロングセラーになっている。
コミュニケーション戦略研究家でもある岡本氏による「高市総理の話し方」の緊急連載をスタートする（本記事が連載3回目）。
【連載1回目】
高市首相はなぜ､あそこまで笑顔を見せるのか？ 深謀遠慮､高市早苗流｢話し方の秘密｣に迫る

【連載2回目】
今なぜ｢リベラルの言葉｣は響かないのか？ 高市早苗氏が｢愛国の女神｣として支持を集める深い訳

当代きっての話術師の「リスク」

世界最高の話し方――1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた! 「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルール
『世界最高の話し方――1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた! 「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルール』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

高市首相のコミュニケーション戦略の深層に迫るこの連載。

高市首相はなぜ､あそこまで笑顔を見せるのか？」や「高市早苗氏が『愛国の女神』として支持を集める深い訳」などについて解説してきました。

さらなる戦術を読み解き、原稿を何本も用意した矢先に、台湾有事発言問題が勃発、国を揺るがす深刻な事態へと発展しています。

今回は、その優れたコミュニケーション力の陰にある「リスク」について取り上げていきましょう。

高市氏は当代きっての話術師です。

歴代首相に比べて、はるかに弁が立ち、戦略的にコミュニケーションを展開、高い支持率を維持しています。その手法の柱にあるのが「共感戦略」です。

人の印象の82％はIQ（頭の良さ、有能度）とEQ（共感力、人としての温かみ、好感度）で決まるという説があります。

かつてのリーダーはIQが重視され、人間的には冷たく、近寄りがたい人でも「できる人」なら許されてきました。しかし、最近は「リーダーの最も重要な資質はEQ、共感力」であるという考え方が広がっています。

今どきのリーダーは人の気持ちに寄り添い、励まし、感情を揺さぶる力が必要不可欠なのです。

政治の世界でも、実は「高潔性」や「経歴」以上に、この「共感力」が求められるようになってきています。

次ページ有権者が政治家を選ぶ2つの条件
