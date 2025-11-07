高市首相はなぜ､あそこまで笑顔を見せるのか？ 深謀遠慮､高市早苗流｢話し方の秘密｣に迫る

一部上場企業の社長や企業幹部、政治家など、「トップエリートを対象としたプレゼン・スピーチなどのプライベートコーチング」に携わり、これまでに「1000人以上のトップエリート」の話し方を変えてきた岡本純子氏。

たった2時間のコーチングで、「棒読み・棒立ち」のエグゼクティブを、会場を「総立ち」にさせるほどの堂々とした話し手に変える「劇的な話し方の改善ぶり」と実績から「伝説の家庭教師」と呼ばれている。

コミュニケーション戦略研究家でもある岡本氏が「高市総理の話し方」の緊急連載をスタートする（本記事が1回目）。

“ラスボス”のコミュニケーション術

大方の予想を裏切り、高市早苗氏が日本初の女性宰相に就任しました。

今のところ、メディア各社の世論調査によれば、支持率は近年まれにみる高水準で、特に若年層の人気を集めています。

そこにはさまざまな理由がありますが、なかでも、人をひきつける彼女の巧みなコミュニケーション術が功を奏しているのは間違いありません。

コミュニケーション学の観点から言うと、高市氏はずばり、「当代随一の戦略的話術師」。

その一挙手一投足に、じつは「戦略性」があります。

今回の緊急連載では、彼女の「深謀遠慮」の話し方・見せ方の秘密にじっくりと迫ってみましょう。