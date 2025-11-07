高市首相はなぜ､あそこまで笑顔を見せるのか？　深謀遠慮､高市早苗流｢話し方の秘密｣に迫る

✎ 1〜 ✎ 102 ✎ 103 ✎ 104 ✎ 105
岡本 純子 : コミュニケーション戦略研究家・コミュ力伝道師
2025/11/07 5:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
高市首相はなぜ､あそこまで笑顔を見せるのか？深謀遠慮の「高市流話し方の秘密」に迫ります（写真：Samsul Said／Bloomberg）
一部上場企業の社長や企業幹部、政治家など、「トップエリートを対象としたプレゼン・スピーチなどのプライベートコーチング」に携わり、これまでに「1000人以上のトップエリート」の話し方を変えてきた岡本純子氏。
たった2時間のコーチングで、「棒読み・棒立ち」のエグゼクティブを、会場を「総立ち」にさせるほどの堂々とした話し手に変える「劇的な話し方の改善ぶり」と実績から「伝説の家庭教師」と呼ばれている。
その岡本氏が、全メソッドを初公開した『世界最高の話し方――1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた！「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルール』は発売後、14刷17万部を突破するベストセラー5年間売れ続けるロングセラーになっている。
コミュニケーション戦略研究家でもある岡本氏が「高市総理の話し方」の緊急連載をスタートする（本記事が1回目）。

“ラスボス”のコミュニケーション術

世界最高の話し方――1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた! 「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルール
『世界最高の話し方――1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた! 「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルール』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

大方の予想を裏切り、高市早苗氏が日本初の女性宰相に就任しました。

今のところ、メディア各社の世論調査によれば、支持率は近年まれにみる高水準で、特に若年層の人気を集めています。

そこにはさまざまな理由がありますが、なかでも、人をひきつける彼女の巧みなコミュニケーション術が功を奏しているのは間違いありません。

コミュニケーション学の観点から言うと、高市氏はずばり、「当代随一の戦略的話術師」

その一挙手一投足に、じつは「戦略性」があります

今回の緊急連載では、彼女の「深謀遠慮」の話し方・見せ方の秘密にじっくりと迫ってみましょう。

次ページ高市氏の「笑顔のナゾ」
関連記事
特集一覧
防衛産業の熱波
新着あり
オルツの罪
新着あり
ローカル鉄道の岐路
新着あり
商社大異変
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事