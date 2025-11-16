【見た目だけじゃない､足まわりやパワートレインにもチューニングを実施】トヨタがコンパクトカーやSUVなどに『GR SPORT』を設定する理由

トヨタのスポーツカーブランドである『GR』は、モータースポーツ活動を行っているGAZOO Racingの手がけるモデルを多く擁している。

そのモデルレンジは、GRブランドの最高峰として君臨する『GRMN』を頂点とし、「GRヤリス」や「GR86」など、こだわりのチューニングで走りの味を追求した『GR』、非日常的な華やかさを纏う『GR SPORT』という3種類に大分される。

今回はこの中でも多くの車種に設定されているGR SPORTについて、各車にどんなチューニングがなされているのかまとめてみたい。執筆時点でGR SPORTが設定されているのは、「カローラ クロス」「アクア」「ヤリス クロス」「ハイラックス」「ランドクルーザー300」「コペン」の6車種となる。ここからは各車の特徴をチェックしてみよう。

カローラ クロスGR SPORT

カローラ クロスのGR SPORTは2025年5月に実施された一部改良のタイミングで追加（GR SPORTの発売は8月）。注目ポイントはパワートレインで、ベース車が1.8Lハイブリッドであるのに対し、GR SPORTは2.0Lハイブリッドとなり、ドライブモードセレクトに専用のSPORTモードを設定。さらに6速シーケンシャルシフトマチックを専用設定し、駆動方式はE-Fourのみとなるのが大きな違い。