｢人の命がかかっている｣伝説の万引きGメンが忘れられない"限界超えた母"の事件…犯罪の温床になっている"セルフレジ"不正防止の秘策も明かす

日本に「万引きGメン」という概念を作り、その道の“レジェンド”として活躍し続けてきた望月守男さん（79）。最も多いときでは1日で18人もの万引き犯を検挙したというスゴ腕です。

インタビュー前編では、万引きGメンを志したきっかけや万引き犯の特徴、そして店舗で商品ロスが起こる、万引き以外の衝撃的な原因について、59年の歳月のなかで培った経験と膨大なデータをもとに語ってもらいました。

しかし、彼が向き合い続けてきたのは、決して数字やデータだけではありません。そのキャリアの根幹に根づいていたのは、「万引き」という行為の裏に隠された、生身の人間の壮絶なドラマでした。

後編では、望月さんの記憶に深く刻まれた「忘れられない事件」と、人の人生を左右するこの仕事の哲学に、さらに深く迫っていきます。

今でも忘れられない、とある母娘との対峙

59年というキャリアは、一体どれほどの数の人間ドラマと向き合うことを意味するのでしょうか。

望月さんは、とあるスーパーで万引き犯を1日に3人続けて発見したことを機に、19歳でこの世界へ飛び込みました。全盛期には1カ月で186人という驚異的な数の万引き犯を捕まえてきた彼が、これまで対峙してきた人間の数は、数万人、数十万人ではきかないかもしれません。

その数えきれないほどの事例の中で、今でも鮮明に記憶に残っている光景が2つある、と静かに語り始めました。