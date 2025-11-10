築50年の中古マンション･2500万円で実現した大人ファンタジックな｢ひとり暮らし｣《"好き"を貫く》30代女性の見つめる今とこれから

ひとりで暮らす人の家から、人生を深掘りする連載「だから、ひとり暮らし」。 30代の若い世代のなかにも積極的に“ひとり”を選択する人が増えている。

小野笑（おの・えみい）さんも、そんな生き方を体現するひとりだ。35歳で中古マンションを購入し、リノベーションを経て、 “好き”を詰め込んだ空間をつくった。彼女にとってそれは、他人の価値観から自由になり、自分の世界を“住まい”というかたちで表現することでもある。

ディズニーやハリー・ポッターの雰囲気に

横須賀市の築50年超えのビンテージマンション。昭和を感じさせる共用部分だが、玄関ドアを開けると、そこには異世界があった。

ゴールドをアクセントにしたライトがやわらかく灯り、深いグリーンの壁が森のような安らぎを感じさせる。ショーウィンドーのように演出されたエントランスを入り、ベッドやバスルームを配置した廊下を通り抜け、リビングへ足を踏み入れる。

そこにはマントルピース（壁付けの暖炉）を模した造作のテレビ台の前で、飼い猫のダイナが丸くなっていた。

「子どもの頃からディズニーや『ハリー・ポッター』などの、ファンタジーの世界が好きなんです。その世界観を大人っぽく磨き上げて、ブリティッシュ・ファンタジーなテイストとして、部屋に反映しました」（小野笑さん 以下、発言はすべて本人）