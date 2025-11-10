築50年の中古マンション･2500万円で実現した大人ファンタジックな｢ひとり暮らし｣《"好き"を貫く》30代女性の見つめる今とこれから

✎ 1〜 ✎ 23 ✎ 24 ✎ 25 ✎ 26
蜂谷 智子 : ライター・編集者　編集プロダクションAsuamu主宰
2025/11/10 5:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
小野さんの部屋
外国のお店の外観のショーウィンドーをイメージした一角。小野さんは、この場所でオンライン会議などをすることもあるという（撮影：大澤誠）

ひとりで暮らす人の家から、人生を深掘りする連載「だから、ひとり暮らし」。 30代の若い世代のなかにも積極的に“ひとり”を選択する人が増えている。

小野笑（おの・えみい）さんも、そんな生き方を体現するひとりだ。35歳で中古マンションを購入し、リノベーションを経て、 “好き”を詰め込んだ空間をつくった。彼女にとってそれは、他人の価値観から自由になり、自分の世界を“住まい”というかたちで表現することでもある。

この記事の画像を見る(14枚)

ディズニーやハリー・ポッターの雰囲気に

だから、ひとり暮らし
＊連載で描いてきた、さまざまな形の「ひとり暮らし」をもとに、著者の視点を加えて再構成。書籍版『だから、ひとり暮らし』は、全国の書店およびオンライン書店で発売中です。（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

横須賀市の築50年超えのビンテージマンション。昭和を感じさせる共用部分だが、玄関ドアを開けると、そこには異世界があった。

ゴールドをアクセントにしたライトがやわらかく灯り、深いグリーンの壁が森のような安らぎを感じさせる。ショーウィンドーのように演出されたエントランスを入り、ベッドやバスルームを配置した廊下を通り抜け、リビングへ足を踏み入れる。

そこにはマントルピース（壁付けの暖炉）を模した造作のテレビ台の前で、飼い猫のダイナが丸くなっていた。

「子どもの頃からディズニーや『ハリー・ポッター』などの、ファンタジーの世界が好きなんです。その世界観を大人っぽく磨き上げて、ブリティッシュ・ファンタジーなテイストとして、部屋に反映しました」（小野笑さん 以下、発言はすべて本人）

【写真】夢の国を作り上げた小野さんの自宅風景（14枚）
本連載では、ひとり暮らしの様子について取材・撮影にご協力いただける方を募集しています（首都圏近郊に限ります。また仮名での掲載、顔写真撮影なしでも可能で、プライバシーには配慮いたします）。ご協力いただける方はこちらのフォームからご応募ください。
次ページ自分の家を持つのは大きな決断だったけれど…
関連記事
特集一覧
ソニー 半導体の岐路
新着あり
レアアースショック
決定版 ベスト弁護士2025
防衛産業の熱波
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事