｢『クマを殺すな！』が､いまや『早く駆除しろ』に｣ "過去最悪の死亡者数"に｢クマ餌付けのフェイク動画｣の蔓延…あまりに深刻な実態
全国のクマ被害が前代未聞の事態となっています。
クマによる死亡事故は「過去最多の12件」
「沼田市の民家玄関前でクマに襲われ、69歳男性ケガ」（群馬県）
「金山町で散歩中の70代男性がクマに襲われる」（福島県）
「鹿角市のニワトリ小屋で38羽、果樹園でリンゴ約800個食べられる」（秋田県）
「こども園の防犯カメラに2頭の親子グマ。10発以上発砲して駆除」（福井県）
「小学校・高校にクマ出没。屋内侵入・ガラス破壊も。学校は臨時休校」（山形県）
「北海道初の緊急銃猟でクマ2頭駆除。札幌の住宅街で」（北海道）
「クマが金属製の『箱わな』格子を破って脱走か」（青森県）
「大学敷地内や市街地の銀行にクマ。連日の目撃情報」（岩手県）
「小山町でクマ目撃情報。10月に入り3件目で注意喚起」（静岡県）
「空白地域でもクマの目撃情報。市に36件の通報が寄せられる」（京都府）
「五泉市の小学校でクマ目撃。J1新潟のクラブハウス付近にも出没」（新潟県）
「能美市の住宅街、神社の境内でクマ目撃」（石川県）
「富山市の中学校そばで3日連続クマ出没」（富山県）
「白馬村のペンションなどが立ち並ぶ地域でクマ目撃」（長野県）
「西多摩でもクマ目撃情報相次ぐ」（東京都）
「国道489号でクマ2頭続けて目撃」（山口県）
驚かされるのは、これらがすべて10月30日に報じられたものであり、しかも一部であるということ。
