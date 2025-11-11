｢AIに詳しいことに価値はない｣。AIに代替されない｢あなただけ｣の価値を磨くために必要な2つの力
「この仕事、AIで効率化できないか相談したいんだけど…」
「AIに詳しい」はAIで代替可能
「AIに詳しい」という評価に潜む罠とは何でしょうか。それは、AIに詳しいということ自体が、AIに代替可能な能力だということです。
試しに、ChatGPTを開いて「ChatGPTってどう使えばいいの？」と聞いてみてください。すると、AIに多少詳しい若手よりも、はるかに的確で網羅的な回答が返ってくるはずです。具体的な使い方、活用シーン、注意点まで、体系的に教えてくれ、プロンプトも書いてくれます。
つまり、AIをどんなときにどう使えばいいかというのは、もはやAIに聞けば済む時代なのです。
「AIツールの知識」は、AI自身が誰にでも提供できる情報です。さらに言えば、AIツール自体も日々進化しています。今日覚えた機能は、来月にはもっと使いやすく改善されているかもしれません。
人間が一生懸命覚えたAIの操作方法は、AIの進化によってあっという間に不要になるか、AI自身が教えてくれるようになるのです。
