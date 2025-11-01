食材はスーパーでそろうのに味はまるで"日高屋"！ 煮干しの香りが郷愁誘う｢しょうゆラーメン｣を自作する極意

飽きの来ない味をスーパー食材で再現
先日、北海道に転居した友人から「近所に日高屋がないのがショック」という話を聞きました。中華料理を中心としたメニューをリーズナブルな価格で提供する日高屋は、ハイデイ日高が運営するチェーン店で、首都圏を中心に429店舗を展開しています（2025年8月末時点、FC店舗は含まず）。
その特徴は駅前や繁華街という立地のよさと、食べ飽きない料理の味わいにあります。代表メニューの中華そばは420円（税込）という驚きの価格。気軽に食べに行ける人は自作する必要はないかもしれませんが、前出の友人のように足を運べない人もいます。
今回は、そんな方のためのオマージュレシピをご紹介します。スーパーで買える材料で再現できる中華そばです。
材料 1杯分
中華麺 1玉（中太縮れ麺がおすすめ）
長ねぎ 適量
チャーシュー 1枚
メンマ 適量
のり 適量
スープ
水 300ml
しょうゆ 大さじ1
みりん 大さじ2分の1
砂糖 ひとつまみ
味の素 3ふり（0.3g）
テーブルコショー 適量
顆粒鶏ガラスープ 小さじ1（「ユウキ食品 やさしい味わいのガラスープ」を使用）
顆粒和風だし 小さじ1（「味の素 ほんだし」を使用）
煮干し粉 小さじ2分の1（または煮干し1本）
ラード 10g（10cm）
