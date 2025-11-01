食材はスーパーでそろうのに味はまるで"日高屋"！ 煮干しの香りが郷愁誘う｢しょうゆラーメン｣を自作する極意

樋口 直哉 : 作家・料理家
2025/11/01 11:00
日高屋風ラーメン
煮干しさえ用意すれば、あとは手元にある調味料を組み合わせて作れます（写真：筆者撮影）
料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は、首都圏の人にはおなじみの、あの中華料理チェーン風のラーメンを取り上げます。
飽きの来ない味をスーパー食材で再現

先日、北海道に転居した友人から「近所に日高屋がないのがショック」という話を聞きました。中華料理を中心としたメニューをリーズナブルな価格で提供する日高屋は、ハイデイ日高が運営するチェーン店で、首都圏を中心に429店舗を展開しています（2025年8月末時点、FC店舗は含まず）。

その特徴は駅前や繁華街という立地のよさと、食べ飽きない料理の味わいにあります。代表メニューの中華そばは420円（税込）という驚きの価格。気軽に食べに行ける人は自作する必要はないかもしれませんが、前出の友人のように足を運べない人もいます。

今回は、そんな方のためのオマージュレシピをご紹介します。スーパーで買える材料で再現できる中華そばです。

スープの材料
スープの材料。1人前の分量なので、2人前の場合は単純に材料を倍に増やしてください（写真：筆者撮影）
日高屋風中華そば
材料 1杯分
中華麺     1玉（中太縮れ麺がおすすめ）
長ねぎ     適量
チャーシュー  1枚
メンマ     適量
のり      適量
スープ
水       300ml
しょうゆ    大さじ1
みりん     大さじ2分の1
砂糖      ひとつまみ
味の素     3ふり（0.3g）
テーブルコショー 適量
顆粒鶏ガラスープ 小さじ1（「ユウキ食品 やさしい味わいのガラスープ」を使用）
顆粒和風だし  小さじ1（「味の素 ほんだし」を使用）
煮干し粉    小さじ2分の1（または煮干し1本）
ラード     10g（10cm）
