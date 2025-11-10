丸暗記不要の｢関係代名詞｣英会話術…最初は短文､次に文をつなぐwhich,whoを使えるようになれば外国に会社をつくることだって可能になる

私は、雑誌『ポパイ』がアメリカ文化を積極的に紹介していた1970年代中期に思春期を過ごした。当時をご存じの方なら察しがつくと思うが、現代よりもずっと欧米が（精神的に）遠かった時代である。だから、多感な時期にあった少年がいわゆる“アメリカかぶれ”になるのはむしろ必然だった。

アメリカのことを知りたかったし、アメリカの音楽にも惹かれたから、FEN（現AFN：在留米国軍人向けラジオ）を日常的に聴いていた。すると、いつの間にやら英語に対する抵抗感が消え、高校1年のころには簡単な英会話ならできるようになっていた。ただのアメリカかぶれだったのに、好奇心とは驚くべきものである。

｢間違えたら恥ずかしい｣で話せなくなる

しかも“恥”というものを知らなかったので、街なかで外国人とすれ違ったりすると「ハァ〜イ！」と片腕を上げ、にこやかに話しかけて友だちになったりもした（絶望的に恥ずかしい）。その年末にはひょんなことから2週間におよぶ渡米の機会にも恵まれ、ロサンゼルスでも恥知らずっぷりを発揮した。そのため、アメリカ、そして英語との距離はさらに縮まっていった。

帰国後は「ハァ〜イ！」の頻度もさらに高くなり、“なんだか面倒で、できれば距離を置きたいと思わせる高校生”としての立ち位置を確立したのであった。

英会話など、まったく怖くなかった。