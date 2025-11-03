｢ホストでも酒を飲まず､営業後にランニング｣ ｢母からは絶縁され…｣《現役ホストのプロボクサー（31歳）》超ストイックで"数奇な人生"

「二刀流」といえば、多くの人がメジャーリーガー・大谷翔平を思い浮かべるだろう。歌舞伎町にも、異なる2つの分野で活躍している二刀流がいる。現役ホストであり、プロボクサーでもある大和総支配人さん（31歳。以下、大和さん）だ。

昼はジムで練習、夜はホストクラブに出勤。営業中はほぼ酒を飲まず、閉店後の深夜にランニングというストイックな日々を送る。2025年7月にはデビュー戦を勝利で飾った。

ホストとボクシング、どちらにも本気で向き合う理由と原動力は何なのか。

大学へ進学後、メーカーに就職

京都府で生まれた大和さん。最初に始めたスポーツはサッカーで、小学生の頃から打ち込んだ。プロになりたい思いはあったが、名だたる強豪校やプレイヤーたちとの差を知り、高校生の頃に断念。以降は趣味として続けていた。

性格はおとなしく、クラスであまり目立たないタイプ。後にホストになったことを同級生に明かすと、「本当に？」と驚かれたほど。モテていたわけでもなかったという。

やりたいことや、なりたい職業が見つからないまま、大学へ進学した。卒業して社会へ出ていく先輩たちの姿を、将来の自分に重ねていた。

「就職なんてしたくない、って言いながら就活して、卒業後は会社員として人生を送っていく人がほとんどでした。自分も周りに流されてそうなるんだろうな、と思っていました」