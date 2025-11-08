｢カネもかかる､技術もいる。でも…｣ "超マニアック"博物館《国立民族学博物館》が､貴重な資料の｢露出展示｣にこだわる"超シンプルな理由"

国立民族学博物館、通称、民博（みんぱく）。文化人類学と民族学をテーマにした世界最大級の博物館だ。研究者たちが世界中から集めてきた、生活や儀式で使う用具、民具、民族衣装を34万7000点！（※2025年3月31日現在）も所蔵し、うち1万2000点を本館展示（いわゆる常設展示）している。

と、言ってもいまいちピンと来ないかもしれない。が、たとえば、東京上野にある東京国立博物館の平常展（東博コレクション展）の展示数が3000点以上（所蔵や寄託の点数は12万点以上）と言えば、そのスケールをおわかりいただけるだろうか。

スケールだけではない。民博には全国に根強いファンがいる。きわめて通好みな博物館としても知られ、好奇心旺盛なマニアの心を捉えてやまない。

「大量のブツ」を整理してすべて収蔵

殺虫処理を施された資料はいよいよ収蔵庫に配架される。収蔵庫を見せてもらえることになった。保存科学が専門の末森薫さんと一緒に案内してくださったのは、西澤昌樹さん。企画課標本資料係に勤務されている、民博の資料の生き字引きみたいな方だ。