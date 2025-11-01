｢ノースフェイスとの違いは？｣アークテリクスが支持される"ヨーロッパ調機能美"の神髄

朝晩は肌寒さを感じる季節となり、暖かい上着で外出する人も増えた。

近年、高感度な消費者に人気なのが、アウトドアブランド「アークテリクス」（ARC’TERYX）だ。カナダで誕生したブランドで、日本国内でも店舗を増やしている。今年9月12日には東京都内の「ニュウマン高輪」（東京都港区）に、10月30日には「東武百貨店 池袋店」（同豊島区）に出店した。

最近はオープン時に整理券を配布して入場を規制し、売れ筋商品の在庫は逼迫するほどだ。価格は決して安くないが、なぜ支持を集めるのか。日本国内の事業責任者に聞いた。

特徴は「シンプルなデザイン＋ヨーロッパ調」

アウトドアの人気ブランドには、例えば「ノースフェイス」（THE NORTH FACE）や「パダゴニア」（Patagonia）がある。「アークテリクス」は競合とはどう違うのか

「『シンプルなデザインでヨーロッパナイズされている』のが特徴です。競合にはアメリカ企業も多いですが、アークテリクスの発祥地はカナダのバンクーバー。かつてはイギリス系やドイツ系の住民が多く、今でもヨーロッパ文化の影響を受けています。また、もともとクライマーが始めたブランドということもあり、商品の耐久性も特徴です」

運営するアメアスポーツ ジャパンの高木賢氏（アークテリクス ブランドヘッド）はこう語る（以下、発言は同氏）。高木氏はレナウンやゴールドウインを経て2013年1月に入社。翌年の東京「原宿店」出店から携わり、日本事業を推進してきた人物だ。