｢『買う』『欲しい』と言ったのに…｣なぜ顧客はウソをつく？3つの構造的理由

「サラリーマンに新規事業なんてできるわけがない」。かつてよく囁かれた意見は、いまではすっかり影を潜め、多くの企業から「新規事業」が続々と生まれている。

ただ、新規事業は生まれるものの「大きなビジネスにならない」「人は育つが、育った人ほど辞めてしまう」など「次なる課題」に直面している企業は少なくない。

230以上の日本を代表する企業の新規事業を支援し、累計2万3000を超えるプロジェクトの創出に関わってきた「新規事業のプロ」である麻生要一氏が、この度、6年ぶりの新著『新規事業の経営論』を上梓した。

「1→100に必要な全仕組み」をはじめ、新規事業のすべてを書いた決定版である同書は、発売たちまち増刷が決まるなど、早くも話題を呼んでいる。

その麻生氏が、「なぜ顧客はウソをつく？3つの構造的理由」について解説する。

「ヒアリング先の顧客は必ずウソをつく」

顧客のところに300回行く。

それは「300 is 300」であり「深い深い顧客課題にたどり着かないと新規事業にはならない」ということを前回の記事（｢顧客のところに300回行け｣がビジネスに必須の深い訳）では述べました。

それに続くもうひとつ大事なポイントは、顧客現場でヒアリングする際に、「正しいヒアリングスキル」を身につけた状態でのぞまないと、せっかくの訪問が無駄になってしまうという事実です。

新規事業の顧客現場での必須能力である「ヒアリングスキル」について解説する前に、ぜひ知っていただきたい「顧客ヒアリングの不都合な真実」をお伝えしたいと思います。

それは「ヒアリング先の顧客は必ずウソをつく」という真実です。