パナソニックが仕掛ける｢テレビがアプリになる｣時代　3チューナー搭載､無線LAN対応でテレビを持たない層と推し活層を狙うmiyotto

レコーダー市場は前年比90%の768千台(2024年)と縮小が止まらない。配信コンテンツ市場が8割に迫る勢いで拡大する。家庭のテレビ視聴のあり方が、大きく変わりつつある。



そんな中、パナソニックが11月下旬に発売するネットワークレコーダー「miyotto（ミヨット）」UN-ST20Aは、「テレビを持たない層」と「テレビをがっつり観る層」という両極のターゲットを同時に狙う。価格は5万5000円前後、月産1000台という控えめな数字だが、縮小市場で見出した新たな勝ち筋が込められている。

「テレビがアプリになる」とは何か

miyottoを一言で表すと「テレビがアプリになる」製品だ。スマホでNetflixを観るように、テレビ番組もアプリで観る。操作感覚は動画配信サービスとほぼ同じだ。本体をアンテナにつなげば、あとはスマホ、タブレット、PCモニター、プロジェクターなど、あらゆる画面がテレビ受像機になる。テレビの形に縛られない"アプリ型テレビ"という新しい発想だ。