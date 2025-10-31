"健全に射幸心を煽る"ゲーム｢ローグライト｣､人間の本性を暴く人気ジャンルの魅力とは？

ビデオゲームにあまり詳しくなかったとしても、「インディーゲーム」が流行っていることはなんとなくわかっているかもしれない。

インディーゲームとは、独立した個人や小規模チームが制作するゲーム。厳密な定義の話になるとややこしいのだが、大手ゲーム会社とはまた異なるような、さまざまな開発者による個性豊かな作品といえるだろう。

そのインディーゲームのなかにも流行り廃りはあり、いまアツいのが「ローグライト」である。ここ数年は本当に人気で、記事執筆時点もたくさんのローグライトが発売されているほどだ。

ローグライトをたとえるならば「健全に射幸心を煽るようなゲーム」である。中毒性が高いなどと表現されるように、やみつきになるようなゲームといえよう。

ローグライトの代表格といえば「ヴァンサバ」

ローグライトとは何かと説明するとなるとかなりややこしいので、先に具体例を見ていこう。このジャンルで大ヒットした有名タイトルといえば『Vampire Survivors』は外せない。

本作においてプレイヤーのすることは、キャラクターを動かしてアイテムを拾うのと、レベルアップ時に装備を選択することくらいである。攻撃は自動で行われるし、回避行動のようなものは存在しない。