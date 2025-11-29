卵巣ねじれ…｢終末期病棟の看護師｣が職場で入院して気づいた"患者の内心"　漫画｢お別れホスピタル｣（第12集 第71話）

誰しもに訪れる「死」を見守る──終末期病棟。
ガン患者と家族、認知症の老人、夫婦の姿──。
そこで働いて2年目の看護師・辺見が目にするのは、さまざまな患者の“死と人生”をめぐる赤裸々で剥き出しの悲喜劇ドラマでした。
長寿が誰にとっても当たり前となった現代。あなたにとって、家族にとって「生きるとは？」「死とは？」をストレートに問いかける問題作。『お別れホスピタル』（小学館）より一部抜粋して、ご紹介します。
