卵巣ねじれ…｢終末期病棟の看護師｣が職場で入院して気づいた"患者の内心"　漫画｢お別れホスピタル｣（第12集 第71話）

✎ 1〜 ✎ 3 ✎ 4 ✎ 5 ✎ 6
沖田×華 : 漫画家
2025/11/29 7:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
『お別れホスピタル』
『お別れホスピタル』 ©沖田×華／小学館

誰しもに訪れる「死」を見守る──終末期病棟。

お別れホスピタル（15） (ビッグコミックス)
『お別れホスピタル（15）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

ガン患者と家族、認知症の老人、夫婦の姿──。

そこで働いて2年目の看護師・辺見が目にするのは、さまざまな患者の“死と人生”をめぐる赤裸々で剥き出しの悲喜劇ドラマでした。

長寿が誰にとっても当たり前となった現代。あなたにとって、家族にとって「生きるとは？」「死とは？」をストレートに問いかける問題作。『お別れホスピタル』（小学館）より一部抜粋して、ご紹介します。

この記事の漫画を読む(21ページ)

著者フォローすると、沖田×華さんの最新記事をメールでお知らせします。

沖田×華 漫画家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

おきた ばっか / Bakka Okita

代表作に『お別れホスピタル』（ビッグコミックスピリッツ連載中：小学館）がある。

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
オラクルの勝算
新着あり
サステナ担当者が知っておきたい投資家視点の企業価値向上
JR九州 本気の改革
グローバル日立の野望
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事