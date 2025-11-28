病院の廊下を這い回り､ベッド下で失禁…。認知症を患う高齢女性の悲しすぎる過去 漫画｢お別れホスピタル｣（第12集 第68話）

誰しもに訪れる「死」を見守る──終末期病棟。

ガン患者と家族、認知症の老人、夫婦の姿──。

そこで働いて2年目の看護師・辺見が目にするのは、さまざまな患者の“死と人生”をめぐる赤裸々で剥き出しの悲喜劇ドラマでした。

長寿が誰にとっても当たり前となった現代。あなたにとって、家族にとって「生きるとは？」「死とは？」をストレートに問いかける問題作。『お別れホスピタル』（小学館）より一部抜粋して、ご紹介します。

