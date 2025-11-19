《イチからわかる》中国の"シーレーン"確保で日本の物流が揺らぐ？商社の｢インテリジェンス｣部門で30年活躍したプロが解説

これまで米国を中心に安定を保っていた世界の海に、中国が進出しつつある（写真 : Scharfsinn／PIXTA）
米国が孤立主義的な傾向を深め、同時に中国が勢力を拡大するなか、世界情勢は大きな岐路に立たされている。
大きな変化のひとつが「海」を巡る動きだ。中国は、南シナ海だけでなく、世界のあらゆる海で覇権を狙っている。
先生 トランプさんが米国の大統領にふたたび就任して以来、米国の同盟国の多くは、自分の国はもっと自分で守れ、ということで、防衛費の増額を強く求められています。
陽菜 それで日本の防衛費も急増しているのですね。他にも世界の軍事面で注目すべき変化はあるのでしょうか？
先生 中国や新興国の動きもあわせて考えると、非常に重要なことがあります。「シーレーン」の防衛です。
陽菜 シーレーン？
先生 国際貿易に使われる世界の主要な航路です。船舶が安全かつ効率的に航行できることが求められます。
陽菜 なるほど……。
この「シーレーン」と、米国の行動の変化、さらには世界の枠組みの変化はどう関係しているのですか？
