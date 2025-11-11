｢子どもを持つ気ない｣と離婚した男性が45歳でパパに…4度の流産と急病を乗り越えた鍼灸師が､元バンドマンから転身して手にした奇跡

23人に1人――。

妻との間に第1子が生まれた男性のうち、45歳以上の男性の割合だ。まだまだ多数派ではないが、20年前の「67人に1人」に比べ、格段に増えている。（厚生労働省「人口動態統計」2003年、23年報を基に筆者集計）。

アラフィフからの子育て、と聞くと「経済面、体力面ともに大変そう」とネガティブに捉える人も少なくない。しかし、当の本人たちはどのように感じているのか。

本連載では、45歳以上でパパになった男性に、リアルな子育てライフを聞く。

第10回は、現在8歳の娘さんを育てる山本さん（仮名・53歳）にお話を聞いた。

45歳で第1子、今は小2に

山本さん（仮名・53歳）は45歳で第1子を授かった。子どもは現在小学2年生。この週末は小学校の運動会だ。「運動会で僕は警備をやります。大変なんですけど、誰かがやらないといけないのでね」。大変と言いつつも、どこか楽しげに地域活動について語る様子が微笑ましい。

山本さんは鍼灸師歴16年。1週間のうち4日間は、脳神経外科領域のリハビリ専門の鍼灸師として都内の病院に通い、それ以外は自宅近くに開業した自身の鍼灸院で働いている。

山本さんの地元は都心にアクセスしやすい一方で、「近くには山や田んぼが広がっている緑豊かな環境」。生まれ育った場所で開業し、地域に溶け込みながら家族と暮らす様子はとても幸せそうだ。