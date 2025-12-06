｢縄文人には最も恐るべき神だったのだ｣　《蛇神伝説》を追って"闇の洞窟"に足を踏み入れた末路…　漫画｢宗像教授伝奇考｣（第8集 第3話）

現在、最新作『宗像教授世界篇』を執筆中の星野之宣氏が描く伝奇ロマン＆ミステリーの金字塔！！
世界各地で語り継がれてきた伝説や神話、古来受け継がれてきた風習等には何らかの歴史的事実が秘められている。
考古学上の謎や因習の謎を解き明かしたその先には、誰も見たことのない、新たな世界が―――――！！！
『宗像教授伝奇考』（小学館）よりお届けします。
