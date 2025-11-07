｢ラーメンばかり食べる人｣に｢ほかの料理も食べてほしい｣とき何て言う？――ビジネスでも使える｢人を動かす｣言葉の選び方

「論理的に考えたところに“正解”がある」。多くの人が、そう考えているのではないだろうか。

「ラーメンが好きな人」への説得

人を動かすのは「論理」でなく、「感情」である。このことを理解するために、変な例だが、毎日ラーメンばかり食べている男性がいると考えてみてほしい。

私もラーメンは好きなので気持ちはわかるが、さすがに毎日食べていては、栄養バランスの偏りや塩分の摂りすぎで、いずれ健康に支障をきたしてしまうだろう。

そこで少しラーメンを控えて、ほかの料理も食べてもらいたい。あなたは何と言って、説得するだろうか？

「ラーメンは塩分や脂肪分が多いから、食べすぎはよくないですよ」

「せめてサラダも一緒に摂るようにするのはどうでしょう？ そのほうが胃腸も長持ちしますし、体調も崩しにくくなるはずです」

こんな具合に、説得を試みる人が多いのではないだろうか。