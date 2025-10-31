ケインズの｢美人コンテスト｣がヒント。｢自身も相手もウィンｰウィンになる｣ビジネスに必要な"思考法"3つのステップ

「論理的に考えたところに“正解”がある」。多くの人が、そう考えているのではないだろうか。

本稿では、同書から一部を抜粋してお届けします。

ケインズの「美人コンテスト」とは

現代社会を「主観と客観」という切り口から考えていくうえで、私たちに大きな示唆を与えてくれる話がある。それが、イギリスの経済学者、ジョン・メイナード・ケインズが提唱した「美人コンテスト」の話だ。

彼は、株式市場や金融市場における価格決定が、企業の本来の価値だけでなく、「投資家がその企業をどう評価するか」という予測に基づいて行われると説明している。その際、ケインズが比喩として用いたのが「美人コンテスト」だ。