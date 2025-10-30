〈ハンズフリーシューズ激戦期〉チヨダの"スパっと履ける靴"が大ヒットした裏側 ｢手を使わずしっかり履ける｣で差別化､累計500万足販売へ

2021年の夏、靴小売大手・チヨダの社内。商品会議に向けて複数の試作シューズが並んでいた。確認にやってきたのは町野雅俊社長だ。その中の1つに、ピンとくる感覚があった。とにかく履きやすい。これなら顧客の不満に応えられる。

「やるぞ」。鶴の一声だった。

町野社長が選んだのは、手を使わずスパっと履ける「スパットシューズ」。立った姿勢でスムーズに履ける独自の構造が売りだ。

社長肝いりのPB（独自企画商品）として2022年に発売すると、全社で猛プッシュ。今やチヨダの看板商品の1つに成長した。今上期（3～8月）の販売足数は前年同期比7割増の123万足となり、2025年度中に累計500万足の達成を目指すまでになった。

発売前は売れる確信を持てず

スパットシューズは発売以降、毎年結果を残している。初年度となる22年度は15万足を販売、23年度は75万足、24年度は164万足。今25年度は250万足が目標だ。

4900～5900円の商品が多く、チヨダのほかの商品より20％ほど高い。そのため、全体の単価の引き上げや粗利益率の改善にも貢献しているのだ。

よほどの発明品かと思いきや、手を使わずに履ける「ハンズフリー」の靴自体は以前から存在していた。ただ、そうした商品がヒットした例もなかった。それだけに、市場を熟知するチヨダのバイヤーたちも、売れる確信はなかったという。

一方で、年配客を中心に「靴が履きにくい」「脱ぎにくい」という不満の声があることは確かだった。町野社長も楽に履ける商品はないかと長年考えていた。そんな2021年の夏、商品会議に登場したのがスパットシューズだった。