コーヒーが毒にも薬にもなる理由。ブレーキを踏んだままアクセルを踏んでいませんか？

コーヒーに頼りすぎると、かえって不調を招くことも。コーヒーの力を正しく使うために知っておくべきことをお伝えします（写真：Fast&Slow／PIXTA）
「今日、朝ごはん抜いてないですか？」
「寝不足？ 真夜中に起きることが多くないですか？」
言われた相手は目を丸くして「なんでわかるんですか？」と驚く。
小池雅美医師は相手の見た目から、体の状態を言い当ててしまう特技を持つ。
その根拠となるのは無論、霊感の類ではなく、漢方・栄養療法のみならず、各種統合医療を通じて培ってきた豊富な経験にある。その人の顔貌、姿勢などから患者の栄養状態を言い当てる洞察力と血液データの読解力を駆使し、多くの患者を改善に導いてきた。
現在は外来の傍ら、全国で医師・医療従事者向けに栄養療法のセミナーを行い、業界でその名を知られる小池氏が、このたび初の著作『気分の9割は血糖値
』を上梓。発売前からAmazon 3部門で1位を独占するなど大きな話題を呼んでいる。
「気分や集中力は血糖値の影響を強く受けています。だからこそ、血糖を安定させることは、ビジネスパーソンにとって『体調管理』を超えた戦略的スキルとなりえます。またそれを逆手にとれば、仕事術や人間関係の改善にも使うことができます」と小池氏。本稿では「コーヒーと体調の関係」について語る。
コーヒーが習慣になっている人に知ってほしいこと
朝、出勤して最初にする「仕事」はコーヒーを淹れること――。そんな人は多いのではないだろうか。
『気分の9割は血糖値』（東洋経済新報社）（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら
、電子版はこちら
。楽天サイトの紙版はこちら
、電子版はこちら
）
香りで頭が冴え、気持ちが切り替わる。
会議前にももう一杯、午後の眠気覚ましにももう一杯。
コーヒーは現代のビジネスパーソンにとって、もはや「戦闘モードへのスイッチ」といっていいだろう。
カフェインは脳内の「アデノシン」という眠気を誘う物質をブロックし、覚醒をもたらす。一時的に血流が増え、集中力や判断力が上がる。
その即効性ゆえに、スポーツ界でも“合法的ドーピング”として利用される。
カフェインは使い方しだいで強力な味方になるが、一方で使い方を誤れば、体に“ツケ”を残すことがある。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら