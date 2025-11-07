コーヒーが毒にも薬にもなる理由。ブレーキを踏んだままアクセルを踏んでいませんか？

「今日、朝ごはん抜いてないですか？」

「寝不足？ 真夜中に起きることが多くないですか？」

言われた相手は目を丸くして「なんでわかるんですか？」と驚く。

小池雅美医師は相手の見た目から、体の状態を言い当ててしまう特技を持つ。

その根拠となるのは無論、霊感の類ではなく、漢方・栄養療法のみならず、各種統合医療を通じて培ってきた豊富な経験にある。その人の顔貌、姿勢などから患者の栄養状態を言い当てる洞察力と血液データの読解力を駆使し、多くの患者を改善に導いてきた。

「気分や集中力は血糖値の影響を強く受けています。だからこそ、血糖を安定させることは、ビジネスパーソンにとって『体調管理』を超えた戦略的スキルとなりえます。またそれを逆手にとれば、仕事術や人間関係の改善にも使うことができます」と小池氏。本稿では「コーヒーと体調の関係」について語る。

コーヒーが習慣になっている人に知ってほしいこと

朝、出勤して最初にする「仕事」はコーヒーを淹れること――。そんな人は多いのではないだろうか。

香りで頭が冴え、気持ちが切り替わる。

会議前にももう一杯、午後の眠気覚ましにももう一杯。

コーヒーは現代のビジネスパーソンにとって、もはや「戦闘モードへのスイッチ」といっていいだろう。

カフェインは脳内の「アデノシン」という眠気を誘う物質をブロックし、覚醒をもたらす。一時的に血流が増え、集中力や判断力が上がる。

その即効性ゆえに、スポーツ界でも“合法的ドーピング”として利用される。

カフェインは使い方しだいで強力な味方になるが、一方で使い方を誤れば、体に“ツケ”を残すことがある。