｢せっかくのイブ…命日だから｣　酔った《意中の相手》が本音をつぶやき…気まずくなった瞬間　漫画｢バブル･ザムライ｣（第6集 第41話）

累計1000万部突破、漫画『ギャラリーフェイク』の巨匠・細野不二彦氏が贈る、令和に昭和なニューヒーローの物語――。
『バブル・ザムライ（6）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
1985年、日本――。バブル前夜のギラツつく街に、似合わぬ大学生がひとり。その名は吉良武人《キラ タケト》。
遊びっ気なし、女っ気なしのモサい男子だが、この男……モサはモサでも一騎当千の“猛者”だった……!!
私立探偵・高平と組んで便利屋を営む彼だが、学生ながら徐々に危険な依頼に巻き込まれていき……。旧日本兵の父から受け継いだ武芸を駆使して、バブル期にうごめく悪漢たちを成敗せよ――。懐かしのネタもちりばめられた、痛快アクション！
漫画「バブル・ザムライ」（小学館）よりお届けします。
ほその ふじひこ / Fujihiko Hosono
1959年12月2日東京都生まれ。1979年、マンガ少年（朝日ソノラマ）にて原作に高千穂遙を迎えた『クラッシャージョウ』でデビュー。1981年に増刊少年サンデー（小学館）にて『さすがの猿飛』を連載開始。学園ラブコメにお色気要素を絡め中高生を中心にブレイク。その後『どっきりドクター』『Gu-Guガンモ』『太郎』『ダブルフェイス』など、数々のヒット作を出す。現在はビッグコミックにて『バブル・ザムライ』、ビッグコミック増刊号にて『ギャラリーフェイク』を連載中。
