｢せっかくのイブ…命日だから｣ 酔った《意中の相手》が本音をつぶやき…気まずくなった瞬間 漫画｢バブル･ザムライ｣（第6集 第41話）

累計1000万部突破、漫画『ギャラリーフェイク』の巨匠・細野不二彦氏が贈る、令和に昭和なニューヒーローの物語――。

1985年、日本――。バブル前夜のギラツつく街に、似合わぬ大学生がひとり。その名は吉良武人《キラ タケト》。

遊びっ気なし、女っ気なしのモサい男子だが、この男……モサはモサでも一騎当千の“猛者”だった……!!

私立探偵・高平と組んで便利屋を営む彼だが、学生ながら徐々に危険な依頼に巻き込まれていき……。旧日本兵の父から受け継いだ武芸を駆使して、バブル期にうごめく悪漢たちを成敗せよ――。懐かしのネタもちりばめられた、痛快アクション！

漫画「バブル・ザムライ」（小学館）よりお届けします。

