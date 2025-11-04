｢AIなんか仕事で使えない｣という発言が､もはや｢私は仕事ができません｣と同義語になってしまうたった1つの理由

「AIなんか仕事で使えない」

あなたの職場でも、こんな「AI否定論」を耳にしないだろうか。

一方で、AIを駆使して従来とは比較にならないスピードで成果を出すビジネスパーソンも確実に増えている。AI活用は、できる人とできない人の二極化が急速に進んでいるのだ。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、なぜ「AIは仕事で使えない」という発言が致命的なのか、その理由と、AIを使いこなすために今すぐ実践すべき3つのステップを解説する。

AI活用の二極化が進んでいる

「ChatGPTで資料作ってみたけど、使い物にならなかった」

「AIが書いた文章って、なんか不自然で違和感がある」

「計算間違いがあったから、やっぱり信用できない」

こんな声を、あなたの職場でも聞いたことがあるのではないでしょうか。

一方で、仕事でAIを使う人は確実に増えています。社内チャットボットで情報検索、市場調査のリサーチ、企画書の作成、データ分析……。AIでできることは日々拡大しています。