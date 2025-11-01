｢初の女性首相｣誕生は自民党結党以来の伝統的戦術　結党70年｢新型の首相｣が生まれる時代の共通点

10月21日、高市早苗氏が石破茂前首相の後任の首相に就任した。それから1週間が過ぎ、メディアによる新政権発足後の内閣支持率調査の結果が判明した。読売新聞71％、朝日新聞68％、共同通信64.4％である。

高支持率でスタートした高市新政権

歴代内閣の発足直後の数字を追うと、読売の調査（1972年7月の田中角栄首相の誕生以後）では、小泉純一郎内閣（2001年）の87.1％、鳩山由紀夫内閣（09年）の75％、菅義偉内閣（20年）の74％、細川護煕内閣（93年）の71.9％の次の第5位、朝日の調査（54年12月の鳩山一郎首相の誕生以後）では、小泉内閣の78％、細川内閣と鳩山由紀夫内閣の71％に続く第4位、共同の調査（91年11月の宮澤喜一内閣の誕生以後）では、小泉内閣の86.3％、細川内閣の75.7％、鳩山由紀夫内閣の72.0％、菅義偉内閣の66.4％、第1次安倍晋三内閣（2006年）の65.0％に次いで第6位という高率であった。

振り返ると、細川氏は1955年11月の自民党結党後、「初の非自民連立政権」の首相、小泉氏は2001年4月の自民党総裁選を制したとき、「自民党史上、初めて最大派閥の支援を受けない総裁が誕生した」と自らを評したとおり、結党以来の「最大派閥支配」という自民党の構造を打ち破った首相といわれた。

安倍氏は第1次内閣で首相に就任したときの年齢が52歳で、54歳だった田中角栄氏を破って「戦後最年少の首相」の記録を塗り替えた（ちなみに史上最年少は44歳の伊藤博文首相）。鳩山由紀夫氏は細川氏に次ぐ2人目の非自民首相だが、自民党結党後、「衆院選による政権交代を実現した初の首相」として歴史に名前を刻んだ。もう一人、菅義偉氏は同じく自民党結党後、「初の完全無派閥の首相」の登場だった。

この5人に続く高市氏のセールスポイントは、いうまでもなく「史上初の女性首相」である。その点で、歴史的な出来事を成し遂げた開拓者であることは疑いない。