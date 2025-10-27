玉木代表はなぜ首相になれなかったのか？ 公明党離脱で"漁夫の利"を得られなかった｢国民民主党｣が犯した《失敗の本質》

国民民主党の政党支持率がじりじりと下がっている。

読売新聞とNNN（日本ニュースネットワーク）が10月21～22日に行った緊急全国世論調査では、同党の政党支持率は5％で前月から4ポイントも減少。25〜26日の毎日新聞の調査でも前月から5ポイント減の5％で、日本経済新聞とテレビ東京の共同調査でも前月の9％から6％に減少している。

共同通信の全国緊急電話世論調査でも政党支持率は8.8％で、今夏の参議院選挙直後の15.1％から大きく下落した。当時の勢いはどこに行ったのか。

国民民主党の失速、その端緒はどこか

石破茂前首相が9月7日に退陣を表明して以降、政治の話題は自民党総裁選挙一色になった。当初は本命視された小泉進次郎氏が「ステマ問題」などで沈み、ダントツで多数の党員票を獲得した高市早苗氏が浮上。決選投票では国会議員票で小泉氏を4票上回り、高市氏が自民党初の女性総裁に就任した。

これまでの政界の“常識”であれば、高市氏が初の女性首相の誕生となるはずだが、衆参両院で自公は過半数を制していなかった。しかも、10月10日には公明党が連立解消を宣言。ここから多数派工作のためのゲームが急展開した。

高市氏は10月5日に国民民主党の玉木雄一郎代表と極秘に会談。「年収の壁」の引き上げやガソリンの暫定税率廃止などについても、2人の考えは一致していた。さらに自民党は玉木氏に閣僚ポストも準備し、高市氏の後見役である麻生太郎元首相は翌6日、国民民主党の榛葉賀津也幹事長と会談した。

自公に国民民主党が加われば衆参両院で過半数を超えるが、権力の構造も変化する。衆参両院で公明党より多くの議員数を持つ国民民主党が台頭し、公明党の立場は相対的に低くなる。しかも自公が政策協定を協議する7日よりも前に、断りなく他党とやり取りするとは何事だ――。公明党のプライドは深く傷ついたに違いない。

公明党は連立離脱の理由を「政治とカネ」の問題としているが、本音は「与党にいてもメリットが小さい」ということだろう。そして公明党の連立離脱により、国会で高市氏が首班指名を獲得するには、衆議院で196議席の自民党票に加えて37票以上が必要になった。