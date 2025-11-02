｢荷物が少なすぎる｣とドラッグ密輸を疑われ"別室送り"…それでも海外旅好きな34歳男性がスーツケースを持たない訳→｢身軽さがすべて｣な旅哲学

✎ 1〜 ✎ 11 ✎ 12 ✎ 13 ✎ 14
佐藤 大輝 : 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター
2025/11/02 5:45
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
リュック
海外で10泊するときも、筆者の荷物はこんなに軽量かつコンパクト！（筆者撮影）
この記事の画像を見る(42枚)

とあるアジアの空港に到着したときのできごとだ。銃を装備した2名の警察官から「ごめん。君はどの国から来たのかな？」と声を掛けられたのは、スーツケースがレーンに乗って運ばれてくる空間を出た直後だった。オロオロしながら「ジャパン」と答えると、警察官から「ちょっと別室に行こうか」と提案（連行）された。

1名の警察官が私のバッグを念入りに調べる中、もう1名の警察官から「英語わかる？」「この国には何の目的で来たの？」などの質問をされた。靴を脱ぐなどのボディーチェックも行われた。最終的に警察官から「あまりにも荷物が少ないからドラッグの密売人だと思って……。引き留めてごめんね。よい旅を！」と解放してもらった。

荷物が少なすぎて怪しい人と疑われることがある……経験を通して筆者はあらためて気づいた。それでもやはり、旅の荷物は「少なく、軽く」に限る。本記事では、なぜそう考えるのか、そして実際にどう減らしているのかを語っていく。

筆者が「スーツケース」を持たないワケ

現在34歳の筆者はこれまでに44カ国を訪れたが、スーツケースを持って旅したのは計3回しかない。さらにその内、大きなスーツケースで渡航したのは1回だけ（残りの2回は膝の高さくらいの小さなスーツケースだった）。それ以外の国はすべて“バッグ1個だけ”で渡航した。

直近だと2025年10月13日～22日までの10日間、私はバッグを1個だけ持って関西国際空港を出発 → 中国の広州 → ハンガリーのブダペスト → ルーマニアのブカレスト → ポーランドのワルシャワ → チェコのプラハ → 計5カ国を一人旅した。

リュック
筆者の持ち物はこんな感じだ。国内旅行だとしても小さい方だろう（筆者撮影）
次ページバッグ1個のスタイルにこだわり続ける理由
関連記事
特集一覧
防衛産業の熱波
どこへ？高市政権
商社大異変
沸騰！医薬品CDMO　富士フイルムの勝算
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事