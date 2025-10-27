ハワイの鉄道｢スカイライン｣延伸で巻き返せるか　沿線で住宅開発､バスと連携し車からの転移狙う

大坂 直樹 : 東洋経済 記者
2025/10/27 4:30
ホノルル スカイライン 空港駅
ダニエル・K・イノウエ空港付近を走るハワイ・ホノルルの鉄道「スカイライン」。10月の延伸で空港駅が開業した（記者撮影）

10月16日（現地時間）、ハワイ・ホノルルを走る鉄道路線「Skyline（スカイライン）」の第2期延伸事業となるアロハスタジアム―ミドルストリート・トランジットセンター間の4駅、約8kmの区間が開業した。

延伸事業の目玉がダニエル・K・イノウエ空港（ホノルル国際空港）に鉄道駅が設置されたことであるのは間違いない。空港従業員1万人と旅行者に利便性の高い交通手段が提供されるからだ。しかし、2023年6月30日に開業した第1期区間のイーストカポレイ―アロハスタジアム間、9駅、約17kmの区間も合わせて開業初日に乗り通してみると、2年3カ月前には見られなかった大きな変化に気がついた。

沿線で進む住宅開発

イーストカポレイ駅から2駅先にあるホオピリ駅の周辺は宅地造成の真っ最中。開業前の2019年7月にこの場所を訪れたときには見渡す限り田畑が広がっていた。第1期開業時には一部で土地の整備が始まっていたが、重機や作業員の姿はなく、活気が感じられなかった。しかし今回は広大な敷地内でブルドーザーなどの重機がひっきりなしに動き回っており、ニュータウンの誕生を予感させた。

【写真】空港を通る第2期区間が開業したハワイ・ホノルルの鉄道「スカイライン」の路線と延伸の計画は？住宅開発が進む沿線や延伸予定区間の現状、バスとの乗り継ぎが改善された駅の様子など

この一帯の住宅開発を手がけるのは全米最大のデベロッパー、DRホートン。サッカーグラウンド1600個分に相当する広大な土地におよそ1万2000戸の住宅を建設する計画で、2012年から開発が始まった。すでに完成した区画が多いが、ホオピリ駅周辺の開発はこれからだ。

