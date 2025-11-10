実は国によっても定義はさまざま…日本における｢クッキー｣と｢ビスケット｣の【微妙すぎる違い】

ふだん、ほとんど意識することはありませんが、実は「クッキー」と「ビスケット」には違いがあるって知っていましたか？ フードコーディネーターの宮本二美代氏によれば、その違いは日本国内では公式にきちんと定義されている一方、国によってはその定義の仕方はまちまちだそうです。

全国ビスケット協会が規定している「違い」

クッキーとビスケットの違いを、疑問に思った方は多いと思います。

「ビスケット」は本来、主に小麦粉、砂糖、油脂、乳製品などから作られる焼き菓子の総称です。元々はヨーロッパで「ビスケット」と呼ばれていたのが先で、「クッキー」はビスケットの1種でした。