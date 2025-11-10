実は国によっても定義はさまざま…日本における｢クッキー｣と｢ビスケット｣の【微妙すぎる違い】

宮本 二美代 : 製菓衛生師（国家資格）、フードコーディネーター、ラッピング認定講師
2025/11/10 10:00
「クッキー」と「ビスケット」の違いを説明できますか？（写真：チリーズ／PIXTA）
ふだん、ほとんど意識することはありませんが、実は「クッキー」と「ビスケット」には違いがあるって知っていましたか？ フードコーディネーターの宮本二美代氏によれば、その違いは日本国内では公式にきちんと定義されている一方、国によってはその定義の仕方はまちまちだそうです。
ではいったい、お国柄によって変わってくる「クッキー」と「ビスケット」の違いとはどんなものなのでしょうか。宮本氏の著書『教養としてのお菓子: ビジネス、マナー、手土産、社交の場に必須。世界のエリートも身に付けている。』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

全国ビスケット協会が規定している「違い」

クッキーとビスケットの違いを、疑問に思った方は多いと思います。

「ビスケット」は本来、主に小麦粉、砂糖、油脂、乳製品などから作られる焼き菓子の総称です。元々はヨーロッパで「ビスケット」と呼ばれていたのが先で、「クッキー」はビスケットの1種でした。

次ページ具体的に違いはあるの？
