｢アイデアの創出｣や｢離職率の低下｣にも一役…【たかがお菓子】がビジネスに与える"侮れない効果"

失敗の許されない大きな商談の場では、気がつかないうちに張り詰めた空気に飲まれてしまうなんてことがありますが、フードコーディネーターの宮本二美代氏によれば、実はそんな場面で有効なのが「一粒の甘いお菓子」の存在なのだといいます。

ビジネスの場にもたらす「リラックス効果」

職場やビジネスシーンでは、緊張感のある場面が多くあります。会議、商談、プレゼンなどでは、ともすれば空気が張り詰めてしまい、本来の力を出し切れないことも。

そこで登場するのが"お菓子"。

特に甘いものは脳にブドウ糖を供給し、セロトニンやドーパミンといった「幸せホルモン」の分泌を促すため、心身をリラックスさせる効果があります。

■会議の冒頭や途中でお菓子を提供すると、和やかな雰囲気になり、発言が活発化。

■緊張する初対面の商談でも、あらかじめお茶菓子を用意しておくことで、心理的な壁を取り払う効果があります。