パンチェーン大手｢デリフランス｣､最大300円以上もお得なモーニングで至福の朝　無料で選べるヨーグルトはゆかりのある"意外な会社"が製造

大木奈 ハル子 : ブロガー・ライター
2025/10/25 6:30
デリフランスのモーニングセット
焼きたてパンチェーン大手「デリフランス」のお得なモーニングセット（筆者撮影）
『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています。

第139回、ご紹介するのは「デリフランス」です。

さまざまな外食チェーンで販売している朝限定メニュー。カフェやハンバーガーショップ、おそば屋さんなどはもちろんのこと、最近では焼肉店やラーメン店などでも独自のモーニングサービスを展開しています。

今回ご紹介するのは、全国30都道府県に店舗を構える焼きたてパンチェーン「デリフランス（Delifrance）」。駅構内や地下街・駅直結の商業施設に多くの店舗を展開しているので、電車通勤の方にはお馴染みの、気軽においしいパンが食べられるお店です。

同じような駅ナカのパンチェーンに「ヴィ・ド・フランス」もありますが、どちらも親会社は山崎製パン株式会社です。駅ナカという立地がポイントで、電車の待ち時間や出勤前のわずかなひとときに、温かいパンとコーヒーでほっと一息つける、昼ごはん用のパンを選ぶことができます。

わざわざパン屋に行かなくても、道すがらおいしいパンを買えるので、「今日はパンが食べたいな」と思ったときに、コンビニで妥協せずに済むのは、パン好きにはありがたい限りです。

デリフランスのお財布にうれしいモーニングメニュー

デリフランス店舗
デリフランス店舗。店内は広くないものの、90種類ちかくのパンが並んでいた（筆者撮影）

デリフランスの朝限定メニュー「お得なモーニングセット」の提供時間は開店（朝7時）から朝11時までです。

