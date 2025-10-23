【高市総理｢古い自民｣をぶっ壊す？】閣僚人事の裏側／高市トレードは続かない？／公明の離脱はプラス／国民民主は“おねだり政党”／議員定数削減は維新の党利党略／解散シナリオ【ニュース解説】

日本維新の会との連立にこぎつけたものの、衆院両院で過半数割れと安定感を欠く中で発足した高市政権。公明党の離脱から始まった今回の連立劇をどう見るべきか。今後の政権運営はどうなるのか。ジャーナリストで流通経済大学教授の龍崎孝氏に話を聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:26 高市新内閣の誕生

04:10 片山さつき氏“財務大臣就任”

06:17 自公連立から自維連立へ

09:04 国民民主党の動きをどう見る？

11:47 これからの立憲民主党の立ち位置

13:52 維新｢議員定数削減｣要求の狙い

18:56 “高市外交”の注目ポイント

22:47 安定的な党運営はできるのか

26:02 考えられる“解散シナリオ”

29:16 高市内閣は長期政権になるのか

【出演者】

龍崎 孝（りゅうざき・たかし）

ジャーナリスト、流通経済大学教授

1960年神奈川県生まれ。横浜国立大学卒業後、1984年毎日新聞社入社。1995年にTBSテレビ入社後は、政治部デスク、JNNモスクワ支局長、JNN三陸支局長、政治部長、解説委員を歴任。2016年に同社を退社し、流通経済大学教授に就任。

山田 俊浩（やまだ・としひろ）

東洋経済総編集長

撮影：革新スタジオTOKYO（滝 祐夏・岡崎 司・立松 龍介）

編集：田中 険人

動画内・サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書は収録時点（2025年10月22日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

