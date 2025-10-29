SNSでバズった｢スケボーに乗る亀｣､警察に"外来種"と言われ…殺処分から救った命《求愛ダンス》の相手は子猫！？種を超えた愛の形とは

かつて、ペットといえば「犬か猫」が定番だった。

けれど今、都市部を中心に静かに広がっているのが、“犬猫以外”の動物との暮らしだ。集合住宅でも飼いやすく、共働き世帯や単身者、子育て中の家庭など、多様な生活スタイルに寄り添う存在として注目されている。

この連載では、そんな「ワンでもニャンでもない家族」と暮らす人々の物語を通して、制約の多い日常のなかで育まれる、ささやかだけれど「たしかな」つながりを見つめていく。

第6回となる今回は、クサガメと猫と暮らす女性に話を聞いた。

スケボーに乗る亀

亀がスケートボードに乗っているーー、思わず動画を二度見してしまう。スケボーに乗った亀が、猫を追いかけている。その顔もまた、シュールでいい。斜め前方に首を逸らせ、口をへの字に結び、ボディボードをこぐように4本の足で床を掻く。方向転換もお手の物だ。

この『スケボー亀』の正体は、クサガメの軍曹くん。3年前の夏、アスファルトで「干し亀」になっているところを、あめちさん（仮名）に拾われた。