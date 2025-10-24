スペイン製のドイツ新型特急｢ICE L｣期待と不安　2年遅れたデビュー､メーカーの先行きは不透明

2025年10月17日、ドイツ鉄道（DB）は最新の客車列車「ICE L」を正式に発表した。

15年に開発がスタートしてから約10年の歳月を経て、ついに正式デビューとなった同車は、今年12月14日の冬ダイヤ改正から、まずベルリン―ケルン間で営業運行を開始する予定だ。

「新型車は安定運行に貢献」

ベルリン東駅で開かれた新車発表会には、ドイツ鉄道CEOのエヴェリン・パッラ氏、ドイツ鉄道長距離部門理事のミハエル・ペーターソン氏、ドイツ連邦運輸大臣のパトリック・シュニーダー氏、車両を製造したタルゴ社（スペイン）会長のカルロス・デ・パラシオ・イ・オリオール氏が出席した。パッラ氏は、「近年、私たちは一貫して車両を近代化し、多くの新しい高速列車を取得してきたが、新しいICE Lは乗客の快適性と信頼性の向上に明確に取り組んでおり、安定運行に貢献するだろう」と語った。

このICE Lのプロジェクトが始まった当時、高速列車「ICE」以外の長距離列車には、2階建てのインターシティ（都市間優等列車）用「IC2」客車と、146.5型・147.5型電気機関車（いずれも旧ボンバルディア＝現アルストム製）が導入されていた。しかし、これらは国際運用には適しておらず、最高速度も時速160kmと平凡であったため、より高速で走ることができ、かつ国際運用にも使用可能な新型車両の導入が求められていた。

こうしたなか、新型車両の入札が開始され、19年にタルゴ社が受注を獲得した。