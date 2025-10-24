なぜこんなところに？元々は愛人との秘密部屋､違法ギリギリで増築!? 屋上の広告看板裏"謎の住宅"目指して 漫画｢メゾン･ド･マドリーミング｣10話

✎ 1〜 ✎ 7 ✎ 8 ✎ 9 ✎ 10
ワタベヒツジ : 漫画家
2025/10/24 8:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
『メゾン･ド･マドリーミング』
『メゾン･ド･マドリーミング』© ワタベヒツジ／コルク

当面、引っ越しの予定があるわけではないのに、自宅を購入したばかりなのに、物件サイトをついつい見てしまう――そんな人多いのではないでしょうか。

毎晩、物件の間取りを見ては「ここで暮らしちゃおっ！」と妄想をふくらませ、家具の配置から照明、床の質感までシミュレーションするのは主人公のシェーン・タナベです。

ワタベヒツジさんによる漫画連載です

物件への偏愛っぷりがちょっとおかしいけれど、細やかな暮らしの妄想に感心してしまう。

物件やインテリア好きの心をくすぐる、偏愛妄想ストーリーです！

今日はどんな物件に連れて行ってくれるのでしょうか。

毎日欠かさず物件情報を眺めている“間取り大好き”のワタベヒツジさんによる新作マンガ『メゾン・ド・マドリーミング』をお届けします。

この記事の漫画を読む(5ページ)

著者フォローすると、ワタベヒツジさんの最新記事をメールでお知らせします。

ワタベヒツジ 漫画家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

わたべひつじ / watabehitsuji

1991年東京都出身。羽賀翔一と共に『大獄のバベル』をAmazon Fliptoonで連載中。著書に『幸せの重心』（コルクスタジオ）、『漫画版 おカネの教室』（玄光社）がある。物件情報を読み解くのが趣味で、毎朝、10以上の不動産セレクトサイトをチェックするのが日課。間取りからその背景を想像することが好きで、いつの間にかその「妄想癖」がマンガになった。

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
すごいベンチャー100 2025年最新版
新着あり
どこへ？高市政権
新着あり
レアアースショック
新着あり
25年版SDGs企業ランキング
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事