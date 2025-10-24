なぜこんなところに？元々は愛人との秘密部屋､違法ギリギリで増築!? 屋上の広告看板裏"謎の住宅"目指して 漫画｢メゾン･ド･マドリーミング｣10話

当面、引っ越しの予定があるわけではないのに、自宅を購入したばかりなのに、物件サイトをついつい見てしまう――そんな人多いのではないでしょうか。

毎晩、物件の間取りを見ては「ここで暮らしちゃおっ！」と妄想をふくらませ、家具の配置から照明、床の質感までシミュレーションするのは主人公のシェーン・タナベです。

物件への偏愛っぷりがちょっとおかしいけれど、細やかな暮らしの妄想に感心してしまう。

物件やインテリア好きの心をくすぐる、偏愛妄想ストーリーです！

今日はどんな物件に連れて行ってくれるのでしょうか。

毎日欠かさず物件情報を眺めている“間取り大好き”のワタベヒツジさんによる新作マンガ『メゾン・ド・マドリーミング』をお届けします。

著者フォローすると、ワタベヒツジさんの最新記事をメールでお知らせします。