【367PSの3.0Lターボエンジンにハイブリッドシステムをドッキング】刺激的なアウディのスポーツSUV｢SQ5スポーツバック｣が持つ特別感

ドイツ・アウディの新型ミドルサイズSUV「SQ5スポーツバック」に試乗した。2025年7月24日より国内販売を開始した新型「Q5」シリーズのなかで、最もスポーティな走りや装備を持つのがこのモデル。注目すべきは、シリーズ最強の3.0L・V型6気筒ターボエンジンと、次世代ハイブリッドシステム「MHEV plus」のマッチングだろう。独自の48Vマイルドハイブリッド機構は、エンジン出力をアシストするだけでなく、一定状況下では100%電気で走るEV走行も実現。走りのパフォーマンスと燃費性能を両立するという注目の最新システムだ。

新型では、ほかにも、より洗練されたイメージとなった外観により、さらなるスポーティさを演出。また、インテリアや荷室は高級感だけでなく、実用性や快適性も向上させ、日常の足から休日のレジャーまで、幅広いシーンで楽しめるクルマにアップデートされている。

ここでは、アウディジャパンが主催したプレス向け試乗会に参加し、新型SQ5スポーツバックを実際に試乗。市街地やワインディング、高速道路などを走った印象や、走りにどんな魅力があるのかなどについて紹介する。

Q5の概要とポジショニング

SQ5スポーツバックは、アウディが誇るQ5シリーズのなかでも、クーペ風スタイルを持つ「Q5スポーツバック」をベースにしたスポーツグレードだ。

Q5シリーズとは、世界的に人気の高い全長5000mm未満のミドルサイズSUVのなかでも、スタイリッシュな内外装や上質な走りなどで高い評価を受けているシリーズのこと。2009年に登場した第1世代はグローバルで「160万台」を販売。各部をアップデートした第2世代もグローバルの販売台数「110万台」を記録し、アウディを代表するモデルのひとつとなっている。