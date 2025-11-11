｢寒暖差の大きいシーズン｣自律神経を整えるすごい習慣→一日の冷えをとり､座りっぱなしの姿勢などで滞った血流を改善する方法

「なんとなく身体がだるい」「ベッドから起き上がるのがつらい」といった不調が続くとき、それは決して「やる気がないから」「メンタルが弱いから」ではありません。

多くの方が不調の原因を「自律神経の乱れ」と考え、食事や運動、入浴などさまざまな方法を試していますが、なかなか改善しないのは、不調の原因が「自律神経だけ」ではないからです。

本当に心身の不調を根本から改善し「なんとなくしんどい毎日」から抜け出すには、自律神経、気象（気圧・湿度・気温など）、骨格（姿勢）という3つの要因を同時に見ていく必要があります。これらは相互に関係しているため、どれか1つだけを整えても、残りが乱れていれば不調は長引いてしまいます。

以下では、その久手堅先生が「自律神経を整える夜の習慣」について解説します。

寝る90分前の入浴でぐっすり眠る

入浴をシャワーだけで済ませてしまうことはありませんか？

ここ最近の日本の気象は寒暖差の大きいシーズンが長く、冷えを訴える方が増えています。

一日の冷えをとり、座りっぱなしの姿勢などで滞った血流を改善してくれるのが、入浴です。湯船に浸かることは、身体を温め、冷えをとる、水圧により全身の血流が良くなる、水の浮力で身体が楽になる、心身がリラックスする、眠りやすくなる、など多くの効果があります。

身近すぎてピンと来ない方もいるかもしれませんが、入浴を習慣づけるだけで、体調は変わってくるものです。